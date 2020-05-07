أخبار عاجلة

بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع حاد لإنتاجية العمال في الولايات المتحدة خلال الربع الأول

Print
تراجع حاد لإنتاجية العمال في الولايات المتحدة خلال الربع الأول تراجع حاد لإنتاجية العمال في الولايات المتحدة خلال الربع الأول

مباشر: تراجعت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 5 سنوات تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت تكلفة العمالة خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، أن إنتاجية العمال في الوظائف غير الزراعية تراجعت بوتيرة سنوية 2.5 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي على أساس فصلي، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ عام 2015.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة بنحو 5.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

وجاء هبوط الإنتاجية في الولايات المتحدة ، مع هبوط الإنتاج بنحو 6.2 بالمائة في الربع الماضي من العام الجاري وانخفاض عدد ساعات العمل بنحو 3.8 بالمائة.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.8 بالمائة على أساس فصلي و1.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن تكلفة العمالة في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 4.3 المائة خلال الربع المنصرم.

وبحلول الساعة 12:27 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 100.269.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية