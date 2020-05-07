تراجع حاد لإنتاجية العمال في الولايات المتحدة خلال الربع الأول

مباشر: تراجعت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 5 سنوات تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت تكلفة العمالة خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، أن إنتاجية العمال في الوظائف غير الزراعية تراجعت بوتيرة سنوية 2.5 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي على أساس فصلي، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ عام 2015.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة بنحو 5.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

وجاء هبوط الإنتاجية في الولايات المتحدة ، مع هبوط الإنتاج بنحو 6.2 بالمائة في الربع الماضي من العام الجاري وانخفاض عدد ساعات العمل بنحو 3.8 بالمائة.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.8 بالمائة على أساس فصلي و1.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن تكلفة العمالة في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 4.3 المائة خلال الربع المنصرم.

وبحلول الساعة 12:27 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 100.269.