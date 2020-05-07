المبيعات تنخفض بأرباح "زجاج" بالربع الأول 50%

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة "الصناعات الزجاجية الوطنية" تحقيقها تراجع بصافي أرباحها خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 50% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة نشرت اليوم الخميس، عبر" تداول" بلغ صافي أرباحها نحو 2.3 مليون ريال ، مقابل 4.6 مليون ريال.

وعزت الشركة سبب الإنخفاض في صافي الربح إلى خسائر تشغيلية من أعمال نشاط العبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات. كما يعود السبب ايضا الى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المسطح بسبب انخفاض المبيعات.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 22 مليون ريال، مقابل 26 مليون ريال بنسبة 15%.

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