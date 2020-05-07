"عطاء التعليمية" تفسخ عقد شراء "مدارس الفلاح" بسبب أزمة "كورونا"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "عطاء التعليمية" توقيعها اتفاقية عقد تسوية شراء مع "شركة الفلاح الأهلية" مع يوسف بن محمد الفايز "البائع" وذلك بفسخ عقد البيع بالتوافق والتراضي دون أي شروط جزائية أو أثر مالي وفقاً لأحكام وبنود الاتفاقية.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس أن قرارها يأتي نظراً للظروف الراهنة بسبب أزمة فيروس (كورونا المستجد) والإجراءات الاحترازية المفروضة من الجهات المختصة؛ فقد رأت الشركة عدم إمكانية تحقيق الخطة المعدة للمدارس المستحوذ عليها والتي كان يفترض البدء فيها من اليوم الأول للشراء.

وأكدت الشركة على استمرارها في المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيها للاستحواذ على الفرص المناسبة، مشيرة إلى أنه لا توجد أي تكاليف مالية مرتبطة بقرار فسخ عقد الشراء.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف تعلن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بقرار فسخ عقد الشراء في حينه.

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