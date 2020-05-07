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نمو الأرباح السنوية لـ"أسمنت المدينة" 70% إلى 70 مليون ريال

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نمو الأرباح السنوية لـ"أسمنت المدينة" 70% إلى 70 مليون ريال نمو الأرباح السنوية لـ"أسمنت المدينة" 70% إلى 70 مليون ريال

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة أسمنت المدينة نمو صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020 بنسبة 70.14%، على أساس سنوي.

وبحسب البيانات المالية للشركة اليوم الخميس، على "تداول" بلغ صافي الربح نحو 70.30 مليون ريال، مقابل 41.42 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات والإيرادات الأخرى إضافة إلى انخفاض طفيف في المصاريف الإدارية والعمومية.
وبلغت مبيعات الشركة نحو 170.27 مليون ريال مقابل 137.098 مليون ريال بالربع الأول من 2019 بزيادة 7.6%.

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