السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة، لتعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تسجيل أول حالة في مارس/ آذار الماضي.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغت 33731 حالة.

وسجلت الوزارة 1015 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 7798 ألف حالة.

وتم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 219 حالة وفاة، ارتفاعا من 209 حالات في اليوم السابق.

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