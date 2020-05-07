شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"الأسمدة العربية" عند 69 ريالاً

الرياض - مباشر: توقعت شركة الجزيرة كابيتال للأبحاث إستمرار ضعف حجم المبيعات لشركة الأسمدة العربية السعودية الذي شهده الربع الأول من 2020 أرباع القادمة، بسبب تباطؤ الطلب العالمي.

وحددت شركة الأبحاث السعر المستهدف للسهم عند 69 ريالاً مع توصية بالإحتفاظ بالسهم استمر الضغط على أسعار اليوريا، نتيجة تراجع التوقعات بسبب جائحة فيروس كورونا، وآثارها الأجتماعية والإقتصادية العالمية.

وتابعت أنه لا يزال القلق يعتري التوقعات قصيرة الأجل للشركة نتيجة ضعف الطلب وصيانة المصانع، مشيرة إلى أنها تخطط لإيقاف إنتاج مصانع سافكو-3 وسافكو-5 في النصف الثاني 2020 ،لمدة 15 يوماً و32 يوماً على التوالي. إضافة لذلك.

ورجحت استمرار ضعف مشاركة ابن البيطار خلال النصف الثاني 2020 ،نتيجة صيانة المصنع لمدة 93 يوماً، لتحسين اعتمادية مصنع الأمونيا ومصانع اليوريا.

وتابعت أن كل من كفاءة التشغيل، ومعدل التعافي المتوقع للفترات ما بعد العام المالي 2020 تعتبر من أهم الحوافز لأداء الشركة، حيث نرجح أن يستقر التشغيل بمعدالت تفوق 90% بعد صيانة المصنع.

وتوقعت أبحاث الجزيرة أن تحقق شركة الأسمدة العربية السعودية صافي ربح للسنة المالية 2020 بحدود 1.274 مليون ريال في إشارة إلى انخفاض صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 13.6%.

وسجلت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" انخفاضاً بصافي الأرباح نسبته 9.5% خلال الربع الأول من عام 2020 ليصل صافي الربح إلى 303.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ335.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

ترشيحات:

شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"سافكو" عند 65 ريالاً وتوصية بـ"الحياد"

أرباح "سافكو" تتراجع 9.5% بالربع الأول

تقرير: توقعات بتراجع الطلب على الوحدات السكنية بالسعودية خلال الفترة القادمة

السعودية.. مكتب تحفيز القطاع الخاص يدعو الشركات للاستفادة من المبادرات

متحدث رئاسة الحرمين: تعميم تجربة بوابات التعقيم الذاتي في حال نجاحها

مسؤول سعودي: تأجيل مطالبات مالية بقطاع التعدين قيمتها 500 مليون ريال

مسؤول: المالية السعودية قطعت شوطا كبيرا باتجاه التحول الرقمي

الطاقة السعودية توضح آلية الاستفادة من مبادرة تأجيل نصف قيمة فواتير الكهرباء

وكالة: أرامكو على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولار

الموارد البشرية بالسعودية: إيقاف تعليق 21 ألف عقد لاستقدام العمالة المنزلية

تقرير: توقعات بتخفيض بعض الحوافز وإلغاء الدعم غير الضروري بالسعودية

القروض الاستهلاكية بالسعودية ترتفع 5.1% بالربع الأول من 2020

شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"سافكو" عند 65 ريالاً وتوصية بـ"الحياد"