33 مليون أمريكي يطلبون إعانات بطالة في أخر 7 أسابيع

مباشر: تقدم أكثر من 3 ملايين أمريكي بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي لأكثر من 33 مليون شخص في أخر 7 أسابيع.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بلغت 3.169 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 2 مايو/آيار الجاري، بإنخفاض 677 ألف طلب عن الأرقام المسجلة في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وبحسب تقديرات المحللين كان من المتوقع أن يتراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 3 ملايين طلب في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي في طلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية بلغ 4.174 مليون طلب متراجعاً بمقدار 861.5 ألف طلب عن مستويات الشهر السابق له المعدل.

أما فيما يتعلق بطلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فارتفعت بنحو 4.636 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل/نيسان الجاري لتصل إلى 22.647 مليون طلب.

وفي أخر 7 أسابيع بلغ عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية 33.5 مليون طلب، مع فقدان ملايين العمال لوظائفهم بسبب تفشي وباء كورونا.

وبحلول الساعة 12:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو هامشياً بنسبة 0.06 بالمائة إلى 1.0788 دولار.