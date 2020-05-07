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تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال أبريل

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تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال أبريل تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال أبريل

مباشر: تراجعت المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، مع تأثر سوق العقارات بأزمة وباء كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "هاليفاكس" اليوم الخميس، أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة هبطت بنحو 0.6 بالمائة في شهر أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري، مقابل انخفاض 0.3 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل البريطانية ستنخفض بنحو 0.3 بالمائة.

أما على أساس سنوي، تباطؤ نمو أسعار المنازل في الممكلة المتحدة إلى 2.7 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة بزيادة 3 بالمائة في الشهر السابق له.

وبلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة في الشهر الماضي مستوى 238.5 ألف جنيه إسترليني، مقابل 239.8 ألف إسترليني خلال مارس/آذار السابق له.

وبحلول الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي نحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 1.2369 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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