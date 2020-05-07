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أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع الخام الخفيف تحميل يونيو

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أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع الخام الخفيف تحميل يونيو أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع الخام الخفيف تحميل يونيو

الرياض – مباشر: رفعت شركة أرامكو سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا 1.40 دولار للبرميل في يونيو/ حزيران مقارنة مع شهر مايو/أيار.

وحدد أرامكو، وفقا لما نقلته "رويترز" اليوم الخميس، الأسعار بخصم 5.90 دولار عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في يونيو/ حزيران إلى الولايات المتحدة، ليتحدد بعلاوة 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بزيادة 1.50 دولار للبرميل عن مايو/ أيار.

وبالمثل، رفعت أرامكو أيضا، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 6.55 دولار للبرميل بخصم 3.70 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وتحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاهات أسعار الخامات في إيران والكويت والعراق، مما يؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من الخام المتجه إلى آسيا.

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