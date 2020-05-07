ارتفاع الإسترليني رغم توقعات اسوأ ركود اقتصادي منذ عام 1706

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم توقعات بنك انجلترا بتسجيل أسوأ ركود اقتصادي في 3 قرون.

وجاء صعود العملة البريطانية، رغم توقعات البنك المركزي في اجتماع سياسته النقدية اليوم انكماش اقتصاد البلاد بنحو 14 بالمائة خلال العام الجاري، وهي أسوأ وتيرة هبوط منذ عام 1706.

وثبت البنك معدلات الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق والبالغة 0.1 بالمائة، كما أبقى وتيرة برنامج التيسير الكمي عند 645 مليار جنيه استرليني.

وتوقع بنك انجلترا أن يصل معدل البطالة إلى 8 بالمائة خلال عام 2020.

وبحلول الساعة 11:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2348 دولار، بعد أن ارتفع إلى 1.2380 دولار عقب تقرير السياسة النقدية.