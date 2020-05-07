هيئة المواصفات السعودية: تمديد صلاحيات شهادات المطابقة 3 أشهر

الرياض – مباشر: قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالسعودية، سعد بن عثمان القصبي، إنه تم تمديد صلاحيات جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة "سابر" والتي تنهي في مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار 3 أشهر؛ لكيلا يحتاج التاجر أن يصدر أو يجدد هذه الشهادة.

وأضاف القصبي، خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الرياض وهيئة المواصفات، أن منصة "سابر" الإلكترونية تتيح للهيئة الأدوات اللازمة لتسجيل المنتجات المتداولة بالسوق وكذلك إمكانية تتبعها، مبينة أنه تم تسجيل عبر المنصة أكثر من 23 ألف تاجر، و920 ألف منتج، وإصدار أكثر من 227 ألف شهادة مطابقة.

وأوضح، أن الهيئة تقوم سنوياً بشراء أكثر من 9 آلاف منتج، لاختبارها وقياس مستوى إجراءاتها وفاعليتها من خلال مؤشر المطابقة.

وأكد القصبي، أن جميع الشحنات التجارية تخضع لاشتراطات المواصفات القياسية السعودية حتى لو كانت عن طريق التجارة الإلكترونية.

وشدد القصبي، على أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع.

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