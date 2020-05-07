السوق السعودي يسجل ثاني أعلى خسائر أسبوعية في 2020

مباشر ـ ثابت شحاتة: أنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية، بتراجع ملحوظ، ليسجل ثاني أعلى خسائر أسبوعية في عام 2020.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 6.8%، خلال الأسبوع، وهي أعلى خسائر منذ شهر مارس / آذار الماضي، الذي شهد أعلى خسائر أسبوعية خلال العام.

وفقد المؤشر العام للسوق 484.4 نقطة، خلال الأسبوع الحالي، هبط بها إلى مستوى 6,628.53 نقطة، مقابل 7,112.9 نقطة بالأسبوع الماضي.

وجاءت جميع القطاعات باللون الأحمر، باستثناء قطاع الأدوية الذي خالف الاتجاه بارتفاع نسبته 1.1%.

وتصدر القطاع العقاري الخسائر، بعد هبوطه 11.4%، وتراجع قطاع البنوك، 8.1%، وهبط قطاع المواد الأساسي 7.4%، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات والطاقة 3.9%، و2.9% على التوالي.

وتراجعت حركة التداول على كافة مستوياتها خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق.

وهبطت قيم التداول، إلى 22.8 مليار ريال، مقابل 25.85 مليار ريال بالأسبوع الماضي بتراجع نسبته 11.7%.

وبلغت كميات التداول على مدار الأسبوع 1.19 مليار سهم، مقابل 1.3 مليار سهم للأسبوع الماضي، بتراجع 9.3%.

الموازي

وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، فقد هبط نحو 2.8% خلال الأسبوع، فاقدا 193.89 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,723.74 نقطة، مقابل 6,917.63 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول بالسوق الموازي إلى نحو 75 مليون ريال مقابل 188.86 مليون ريال بالأسبوع السابق، بعد تراجع الكمية إلى 1.19 مليون سهم، مقابل 3.02 مليون سهم.

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