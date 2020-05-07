"البلديات" السعودية تعلن 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للعمالة

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن 8 خطوات رئيسية للمنشآت التي لديها تكدس سكن عمالة، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن العمالة خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها استحدثت بوابة إلكترونية لطلب سكن بديل للمنشآت من خلال عدة خطوات رئيسية تمكن من الوصول البديل لسكن تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن العمالة.

وأشارت أن الخطوات تبدأ بتسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات العمالة، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان العمال إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيرا التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.

وأعلنت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية في السعودية، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، في 28 أبريل/ نيسان، تسجيل أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة 940.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمين لجنة سكن العمالة بالمملكة أحمد قطان، مطلع الشهر الجاري، إن السكن البديل المسجل في البوابة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة منذ أسبوعين وصل إلى 2000 عقار، موزعة في كل مناطق المملكة، بواقع 170 ألف غرفة تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 350 ألف عامل.

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