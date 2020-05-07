أسعار الغذاء تواصل الهبوط عالمياً للشهر الثالث على التوالي

مباشر - سالي إسماعيل: تواصل أسعار الغذاء عالمياً الهبوط للشهر الثالث على التوالي، مع التداعيات الاقتصادية واللوجيستية التي خلفها وباء "كوفيد-19" على الطلب في السلع.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الخميس، تراجع المؤشر الذي يتبع التغيرات الشهرية في أسعار السلع الغذائية شائعة التداول عالمياً إلى 165.5 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يمثل هبوطاً بنحو 3.4 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له.

ويواصل مؤشر أسعار الغذاء بذلك الهبوط للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يأتي بفعل الآثار الاقتصادية واللوجيستية لوباء "كوفيد-19" والتي تسببت في انخفاضات كبيرة في الطلب على العديد من السلع.

ويوضح التقرير الشهري أن مؤشر الفاو لأسعار السكر تراجعت لأدنى مستوى في 13 عاماً خلال أبريل/نيسان الماضي، حيث انخفض بنحو 14.6 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنحو 5.2 بالمائة في الشهر الماضي، في حين شهد مؤشر أسعار منتجات الألبان هبوطاً بنحو 3.6 بالمائة في الفترة نفسها.

وسجل مؤشر أسعار اللحوم تراجعاً بنحو 2.7 بالمائة في أبريل/نيسان، وفقاً للتقرير الشهري.

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بشكل هامشي فقط في الشهر الماضي، مع زيادة ملحوظة في الأسعار الدولية للقمح والأرز والتي صعدت بنحو 7.2 و2.5 بالمائة على الترتيب.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار الغذاء عالمياً في أبريل/نيسان الماضي كانت أقل بنحو 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019