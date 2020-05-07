إل جي تكشف رسميًا عن هاتفها الذكي LG Velvet

كشفت شركة إل جي رسميًا في كوريا الجنوبية عن هاتفها الذكي الجديد (LG Velvet)، وذلك بعد أسابيع من التشويق والإعلانات، وكما هو متوقع، فإن الهاتف يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بتصميم “قطرة المطر”، وهو مدعوم بمعالج (Snapdragon 765)، ولديه شاشة من نوع (POLED) بقياس 6.8 إنشًا مع نتوء مركزي صغير.

واتبعت إل جي هذا النهج التدريجي من الكشف، مما سمح لنا عمليًا بمعرفة كل شيء عن (LG Velvet) قبل إطلاقه، وأظهرت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية اسمه وتصميمه من خلال رسوم تخطيطية في شهر أبريل، ثم أعلنت عن معالجه مع تفاصيل إضافية في الأسبوع التالي.

وكما هو مؤكد في التسريبات السابقة، فإن الهاتف يتميز بشاشة من نوع (POLED) بقياس 6.8 إنشًا مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9 وبدقة 2460×1080 بكسل.

وفي حين أن مواصفات الشاشة تبدو قياسية تمامًا عند مقارنتها بالأجهزة من الفئة المتوسطة الأخرى الموجودة في السوق اليوم، إلا أن ما يميز (LG Velvet) هو أنه يحتوي على محول رقمي خاص يتيح دعم قلم (Wacom) مع ما يصل إلى 4096 مستوى ضغط.

ولمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من دعم الشاشة للقلم، فإن الجهاز يأتي مزودًا بتطبيق (Nebo) للكتابة اليدوية المثبت سابقًا، الذي يمكنه تحويل الكتابة اليدوية تلقائيًا إلى ملاحظات رقمية.

ويعمل الجهاز بمعالج (Snapdragon 765) من كوالكوم الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G) عبر جهاز مودم مدمج، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع (UFS 2.1)، القابلة للتوسعة باستخدام فتحة بطاقة (microSD).

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع ميزة مثبت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، في حين هناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وبشكل يشابه الكثير من هواتف إل جي الذكية السابقة، فإن (LG Velvet) يقدم عددًا من أوضاع الفيديو للتسجيل بتنسيق السينما، من ضمنها معدلات إطارات متغيرة ومرشح خاص لتسجيل فيديوهات (ASMR)، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف يتضمن وظيفة خاصة لتصفية الضوضاء المحيطة في تسجيلات الفيديو.

ويعمل (LG Velvet) بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة، ويتضمن بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع والشحن اللاسلكي، كما يتميز الهاتف بمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار (IP 68)، وتدعي إل جي أنه اجتاز أيضًا 7 اختبارات متانة لكسب التصنيف العسكري (MIL-STD-810).

ويتوفر (LG Velvet) حاليًا في كوريا الجنوبية بأربعة ألوان مختلفة هي الأبيض (Aurora White) والرمادي (Aurora Grey) والأخضر (Aurora Green) والبرتقالي (Illusion Sunset)، وتم تسعير الجهاز بما يعادل نحو 700 دولار، ولم تكشف إل جي حتى الآن عن خطط الإطلاق العالمي، لكن نتوقع معرفة المزيد عن ذلك في الأسابيع التالية.