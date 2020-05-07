"صناعة الورق" تعيد تشغيل مصانعها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام

الرياض – مباشر: قالت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" إنهاا قامت بإعادة تشغيل مصانع الشركة والشركات التابعة لها بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ابتداء من اليوم الخميس، بما يتطابق مع التوجيهات الحكومية الصادرة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضافت "صناعة الورق"، في بيان لها على "تداول"، أنها ستلبي كافة طلبات عملاء الشركة من خلال المخزون المتوفر بمستودعات الشركة والشركات التابعة لها المنتشرة بكافة أنحاء المملكة.

وأوضحت الشركة، أن فريق المبيعات مستمر بأعمال البيع بشكل طبيعي من خلال قنوات البيع في فروع الشركة في كافة أنحاء المملكة.

وأكدت "صناعة الورق"، عدم وجود أي حالات إصابة بين موظفي الشركة أو الشركات التابعة لها.

وقررت الشركة، في 3 مايو/ أيار، تعليق العمل بمصانع الشركة السعودية لصناعة الورق والشركات التابعة لها داخل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام لمدة 4 أيام ابتداءً من تاريخ 10رمضان 1441هـ.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.75%، لمستوى 20.26 ريالا.

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