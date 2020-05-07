مقتل أحد عناصر حزب الله اللبناني في سوريا (صورة)

جي بي سي نيوز:- أعلنت صفحات تابعة لحزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره في سوريا، خلال الاشتباكات مع تنظيم "داعش".

وبحسب موالين لحزب الله، فإن محمد حسان مهدي، الذي ينحدر من بلدة علي النهر في البقاع، قتل في "مهمة جهادية" بسوريا، وفق "عربي21" .

وأعلنت حسابات حزب الله أن جثمان مهدي سيؤتى به من سوريا إلى مسقط رأسه لتشييعه ودفنه.

ولم يكشف الحزب أي تفاصيل حول مقتل مهدي، أو تاريخ التحاقه بالقتال في سوريا.

ويقاتل حزب الله منذ نحو 8 سنوات إلى جانب قوات النظام السوري، وهو ما أفقده آلاف القتلى والجرحى.