تراجع قياسي للإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال مارس

مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بوتيرة قياسية خلال شهر مارس/آذار الماضي، مع انخفاض إنتاج السلع الرأسمالية والاستهلاكية.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بنسبة 9.2 بالمائة في شهر مارس/آذار الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقارنة مع ارتفاع 0.3 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكان من المتوقع أن الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي سوف يتراجع بنحو 7.3 بالمائة خلال نفس الفترة.

ويعتبر هذا الهبوط هو الأكبر منذ بداية المسح في يناير/كانون الثاني من عام 1991.

وبحسب البيانات فإن الإنتاج الصناعي باستثناء الطاقة والبناء، انخفض بنسبة 11.6 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وهبط إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 7.4 بالمائة كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية بنحو 7.5 بالمائة و16.5 بالمائة على الترتيب.

وبالنسبة لإنتاج السيارات فشهد أكبر انخفاضاً خلال شهر مارس/آذار بنحو 31.1 بالمائة.

أما إنتاج الطاقة فتراجع بنحو 6.4 بالمائة خلال مارس/آذار على أساس شهري بينما شهدت عملية الإنتاج في قطاع البناء ارتفاعاً بنحو بنحو 1.8 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 11.6 بالمائة في مارس/آذار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومقابل انخفاض 1.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وترجع البيانات القاتمة نتيجة لإجراءات الإغلاق ومساعي حد تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 المائة عند مستوى 1.0784 دولار.