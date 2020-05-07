النرويج تخفض الفائدة بشكل مفاجئ إلى صفر

مباشر: قررت النرويج خفض معدل الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ إلى صفر، كما توقعت انكماش الاقتصاد بأسوأ وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه خفض معدل الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) لتصل إلى صفر.

ولم تكن هذه الخطوة متوقعة سوى من جانب اثنين من بين 21 خبيراً اقتصادياً استطلعت أرائهم وكالة بلومبرج.

وبرر "نورجس بنك" قراره بأن شدة أزمة "كوفيد-19" والانهيار التاريخي في أسعار النفط يعني أن استجابة السياسة القوية كان أمراً مطلوباً.

وجاء قرار البنك بشأن الفائدة بالإجماع من جانب صناع السياسة، لكنه أشار كذلك إلى أنه لا يرغب في خفض الفائدة أكثر من ذلك.

وقال محافظ المركزي النرويجي "أوستين أولسن" خلال البيان إنه في الوقت الذي تقوم فيه اللجنة بتقييم صورة التوقعات والمخاطر فمن المرجح أن يظل معدل الفائدة عند المستوى الحالي لفترة طويلة قادمة.

وكان نورجس بنك قد خفض معدل الفائدة بنحو 125 نقطة أساس في اجتماعين طارئين خلال مارس/آذار؛ لمواجهة تداعيات كورونا ضمن سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة من جانب صناع السياسة في النرويج.

وتوقع المركزي النرويجي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 5 بالمائة في العام الجاري، والتي من شأنها أن تكون أكبر وتيرة هبوط منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب بيان السياسة النقدية، فإن النشاط في الاقتصاد النرويجي قد تراجع بشكل مفاجئ بفعل وباء كورونا، كما أن انخفاض أسعار النفط قد أدى لإضعاف سعر صرف الكرونة.

وبحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة النرويج مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 10.2786 كرونة.