تقرير: توقعات بتراجع الطلب على الوحدات السكنية بالسعودية خلال الفترة القادمة

الرياض - مباشر: قال تقرير صادر عن جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية إن جهود الحكومة السعودية في زيادة نسب التملك بين المواطنين السعوديين اكتسبت زخما خلال الربع الأول من هذا العام.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الخميس، أنه في ظل الظروف الحالية وعدم وجود محفزات جديدة لدعم سوق الوحدات السكنية، يمكن أن نتوقع تراجعاً في الطلب إلى حد ما خلال الفترة القادمة.

وأشار التقرير، إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد استمرار تسليم الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين في الرياض وجدة، بواقع 7500 وحدة في الرياض وحوالي 1800 وحدة في جدة في ظل تركيز الحكومة على زيادة نسب تملك المنازل إلى 60% بحلول نهاية عام 2020.

وقالت دانا سلباق رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جيه إل إل: "تشير التوقعات على المدى القصير إلى المتوسط، إلى أن يبقى الطلب مدعوماً عبر مجموعة من البرامج السكنية وغيرها من حلول الرهن العقاري المتنوعة التي شهدنا إطلاقها على مدار العامين الماضيين.

وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع التحولات في بيئة العمل (الانتقال إلى ممارسات العمل عن بعد) أدت إلى تراجع الطلب على المساحات الإدارية، والذي انعكس ذلك على أداء قطاع المساحات الإدارية في مدينتي الرياض وجدة، إذ سجل الأداء تراجعاً بنسب تتراوح بين 4% و6% في المساحات الإدارية من الفئتين (أ) و(ب).

وعلى الرغم من التحسن الذي حققه قطاع منافذ التجزئة خلال العام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن نشهد فترة طويلة من انخفاض إقبال المستهلكين على النزول للتسوق في ظل تفشي أزمة كورونا (كوفيد-19) التي يشهدها العالم حالياً، ومن جانب آخر، فإنه من المتوقع استمرار ارتفاع طلب قطاع التجزئة على مستودعات التخزين.

ويأتي هذا في الوقت الذي أدت فيه القيود المفروضة على الحركة والتجارة إلى تحول في سلوك المستهلكين، حيث أصبح التسوق عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) أكثر شيوعاً.

وكما هو الحال في الأسواق العالمية الأخرى، بدأ قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية العام بأداءٍ قوي، حيث حققت معدلات الإشغال في الرياض وجدة تحسناً من بداية عام 2020 وحتى شهر فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً 74% و85% على الترتيب.

كما أشارت إلى أن فرض القيود على السفر في القسم الثاني من الربع الأول أدت إلى تسجيل تراجعاً في أداء الفنادق، لافتة إلى أنه في ظل تعليق شعائر العمرة وحالة عدم اليقين التي تكتنف مصير موسم الحج (الذي يبدأ في أواخر يوليو).

ورجحت أن يستمر التباطؤ في أداء سوق السياحة والضيافة في المملكة خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة في مدينة جدة، والتي تعتبر مدينة عبور ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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