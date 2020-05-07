أخبار عاجلة

بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها

Print
الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها

مباشر: هبطت العملة التركية أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من انهيار الاقتصاد.

وتعرضت الليرة التركية لضغوط متزايدة وسط ارتفاع البطالة وتباطؤ نمو الاقتصاد، حيث تعتبر تركيا من أكثر البلاد المتأثرة بتفشي الكورونا في الشرق الأوسط مع تجاوز عدد الإصابات 131.7 ألف حالة، ووفاة 3584 شخصاً حتى الآن.

وكان البنك المركزي التركي قد قام بسحب ملايين الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية لدعم الليرة مقابل الدولار.

كما أعلنت الهيئة المصرفية في البلاد قيودا جديدة على الأجانب الذين يقومون بمعاملات مقومة بالليرة.

ولم تدعم هذه الخطوة العملة التركية، حيث انخفضت لليوم الثاني على التوالي متجاوزة أدنى مستوى مسجل في أزمة العملة خلال أغسطس/آب 2018.

ويزداد قلق المستثمرين من إن يؤثر تفشي الكورونا على تدمير السياحة في تركيا على المدى القريب، كما كان معدل البطالة ارتفع إلى 14 بالمائة خلال يناير/كانون الثاني.

كما رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتصف الشهر الماضي أي اقتراح للحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي، وسط تأكيده أن تركيا صامد.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة أمام الدولار بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 7.2572 ليرة، بعد أن تجاوز 7.26 ليرة في وقت سابق من التعاملات لأول مرة في تاريخها.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية