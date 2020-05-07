الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها

مباشر: هبطت العملة التركية أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من انهيار الاقتصاد.

وتعرضت الليرة التركية لضغوط متزايدة وسط ارتفاع البطالة وتباطؤ نمو الاقتصاد، حيث تعتبر تركيا من أكثر البلاد المتأثرة بتفشي الكورونا في الشرق الأوسط مع تجاوز عدد الإصابات 131.7 ألف حالة، ووفاة 3584 شخصاً حتى الآن.

وكان البنك المركزي التركي قد قام بسحب ملايين الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية لدعم الليرة مقابل الدولار.

كما أعلنت الهيئة المصرفية في البلاد قيودا جديدة على الأجانب الذين يقومون بمعاملات مقومة بالليرة.

ولم تدعم هذه الخطوة العملة التركية، حيث انخفضت لليوم الثاني على التوالي متجاوزة أدنى مستوى مسجل في أزمة العملة خلال أغسطس/آب 2018.

ويزداد قلق المستثمرين من إن يؤثر تفشي الكورونا على تدمير السياحة في تركيا على المدى القريب، كما كان معدل البطالة ارتفع إلى 14 بالمائة خلال يناير/كانون الثاني.

كما رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتصف الشهر الماضي أي اقتراح للحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي، وسط تأكيده أن اقتصاد تركيا صامد.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة أمام الدولار بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 7.2572 ليرة، بعد أن تجاوز 7.26 ليرة في وقت سابق من التعاملات لأول مرة في تاريخها.