صعود الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب بيانات إعانة البطالة

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط استمرار تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، ووسط ترقب بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

ويعني ارتفاع العملة الخضراء هروب المستثمرين إليها باعتبارها ملاذ آمن وسط الأزمات، حيث جدد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" انتقاداته للصين، في الوقت الذي تنظر فيه إدارة ترامب في الإجراءات العقوبية ضد بكين بسبب تعاملها مع تفشي الفيروس.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الصين تفي بإلتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي وقع عليها البلدين في يناير/كانون الثاني قبل انتشار كورونا على نطاق واسع خارج الصين.

وأظهرت بيانات اقتصادية تحسن النشاط الخدمي في الصين خلال الشهر الماضي بشكل طفيف، ولكنه لا يزال داخل منطقة الانكماش للشهر الثالث على التوالي، كما شهدت صادرات الصين قفزة بشكل مفاجئ في أبريل/نيسام.

ومن المقرر إعلان بيانات إعانة البطالة الأمريكية وائتمان المستهلكين في الولايا ت المتحدة وتكاليف العمل والإنتاجية الأمريكية، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة إلى مستوى 1.0784 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة لتصل إلى 106.47 ين.

فيما استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2348 دولار، في حين شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليسجل 0.9762 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.1 إلى مستوى 100.234.