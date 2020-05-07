صادرات الصين تشهد قفزة مفاجئة خلال أبريل

مباشر: ارتفعت صادرات الصين بشكل مفاجئ في الشهر الماضي، في حين تراجعت الواردات مع قيود الحركة لاحتواء وباء كورونا، ليسجل الميزان التجاري في البلاد أكبر فائض في 4 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة الجمارك العامة الصينية، اليوم الخميس، أن صادرات البلاد ارتفعت بنحو 3.5 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مقارنة مع هبوط بنحو 6.6 بالمائة في الشهر السابق له.

في حين تراجعت واردات الصين بنحو 14.2 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي مقابل انخفاض بنحو 0.9 بالمائة في مارس/آذار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الصادرات ستتراجع بنحو 15.7 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، وأن الواردات ستهبط بنحو 11.2 بالمائة في نفس الفترة.

وبالنسبة للميزان التجاري للصين، فسجل فائضاً بنحو 45.34 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي مقابل فائض بنحو 19.9 مليار دولار المسجل في مارس/آذار الماضي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل الميزان التجاري للصين فائضاً بنحو 6.35 مليار دولار في الشهر الماضي.

وكان فائض الميزان التجاري للصين خلال الشخر الماضي هو الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما بلغ الفائض 47 مليار دولار.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتشن ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0911 يوان.