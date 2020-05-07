السعودية.. مكتب تحفيز القطاع الخاص يدعو الشركات للاستفادة من المبادرات

الرياض ـ مباشر: دعا مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقها المكتب للتخفيف من أثر جائحة كورونا.

وبلغت قيمة المبادرات، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس نحو 36 مليار ريال، ويستفيد منها حوالي 17.51 ألف منشأة.

وجاءت المبادرات شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركّزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع.

كما شملت إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من قبل تلك المنشآت، وتعزيز الاستثمار فيها من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، إضافةً إلى رفع رأسمال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، أنه تمّ تخصيص مبادرة لتوفير قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل المشاريع التنموية، في قطاعات الصحة والسياحة والتطوير العقاري والتعليم، من خلال صندوق دعم المشاريع.

وفي قطاع المقاولات، جاءت مبادرة تحفيز تقنيات البناء لمساعدة مصنّعي تقنيات البناء على إنشاء وتوسيع حجم أعمالهم في المملكة من خلال قائمة محفّزات مالية وغير مالية.

وأوضح أمين اللجنة الوزارية الإشرافية ورئيس مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، نايف بن عبدالمحسن الرشيد، بحسب البيان أن المكتب قام بتصميم وتمويل وإطلاق 6 مبادرات متنوّعة، بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وأضاف أن المبادرات صممت تأكيداً لدعم الحكومة اللامحدود للقطاع الخاص، لمواجهة التحديات من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتخفيف الالتزامات المالية عليها، مشيراً إلى أن المبادرات تستهدف ثلاث شرائح، هي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشاريع الاستراتيجية التنموية، وقطاع المقاولات والمعدات.

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