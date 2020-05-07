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أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع شكوك حول التعافي الاقتصادي

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أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع شكوك حول التعافي الاقتصادي أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع شكوك حول التعافي الاقتصادي

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تثير البيانات القاتمة الشكوك حول التعافي الاقتصادي العالمي وبالتزامن مع ترقب بيانات اقتصادية.

وتلقى المعدن النفيس الدعم من البيانات الاقتصادية القاتمة والتي أثارت الشكوك حول انتعاش الاقتصاد العالمي على الرغم من تخفيف بعض الدول إجراءات قيود الإغلاق.

وأظهرت بيانات بالأمس أن 20.236 مليون عامل في القطاع الخاص الأمريكي تعرضوا لفقدان وظائفهم خلال الشهر الماضي وهي وتيرة تاريخية، في حين يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري والمقرر صدوره غداً.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن هدد الرئيس دونالد بتعريفات جديدة على بكين بسبب وباء كورونا.

ويعتبر الذهب بمثابة ملاذ آمن خلال الأزمات أو في حالة عدم اليقين الاقتصادي أوالسياسي والجيوسياسي.

ومن المقرر صدور بيانات إعانة البطالة وائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.4 بالمائة أو ما يوازي 7 دولارات تقريباً إلى 1695.20 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1692.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 100.128.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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