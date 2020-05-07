تحسن طفيف بالنشاط الخدمي للصين لكنه يواصل الانكماش للشهر الثالث

مباشر: تحسن النشاط الخدمي في الصين بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، وإن كان لا يزال داخل نطاق الانكماش للشهر الثالث على التوالي في إشارة لصعوبات إعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسستي "ماركت وكاسين"، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين ارتفع إلى 44.4 نقطة خلال أبريل/نيسان الماضي مقابل 43 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

أداء النشاط الخدمي في الصين - (المصدر: مؤسستي ماركت وكاسين)

ويعني ذلك أنه رغم التحسن في النشاط الخدمي للصين إلا أنه داخل نطاق الانكماش بتسجيل قراءة دون 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخدمي تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أبريل/نيسان رغم تراجع وتيرة الانخفاض.

وهبطت طلبيات الصادرات الجديدة في الصين بثاني أكبر وتيرة منذ بدء رصد السجلات في سبمتبر/أيلول عام 2014، حيث أدى وباء "كوفيد-19" في إغلاق مؤقت للشركات وغيرها من القيود عبر العديد من أسواق الصادرات.

ومع ذلك، ارتفع التفاؤل حيال الـ12 شهراً القادمة إلى أعلى مستوى في 3 أشهر وسط آمال التعافي في الظروف بمجرد تحسن الموقف المتعلق بالوباء.

وكان النشاط الصناعي في الصين تراجع خلال الشهر الماضي، مع تباطؤ الطلب الخارجي، بحسب بيانات رسمية وغير رسمية.

وبحلول الساعة 9:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0928 يوان.