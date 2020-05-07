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متحدث رئاسة الحرمين: تعميم تجربة بوابات التعقيم الذاتي في حال نجاحها

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متحدث رئاسة الحرمين: تعميم تجربة بوابات التعقيم الذاتي في حال نجاحها متحدث رئاسة الحرمين: تعميم تجربة بوابات التعقيم الذاتي في حال نجاحها

الرياض - مباشر: أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن بوابات التعقيم الذاتي المتطورة"، على أبواب المسجد الحرام  التي تم تدشينها اليوم سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام".

وأضاف حيد وفقاً لما جاء بوكالة الأنباء - واس أنه في حال نجاح تلك التجربة سيتم تعميمها لاحقاً مع ثبوت النتائج الإيجابية التي تؤهل استخدامها.

وأكد عدم صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في "العشر الأواخر" من شهر رمضان لهذا العام، مشيراً إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "إن الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فايروس كورونا (كوفيد -١٩)، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ونسعى جاهدين لتطبيق كل ما يُسهم في حماية جميع العاملين وضمان عدم انتشار الوباء.

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