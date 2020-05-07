مسؤول سعودي: تأجيل مطالبات مالية بقطاع التعدين قيمتها 500 مليون ريال

الرياض – مباشر: قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية لشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر، إن قطاع التعدين وبرغم الظروف المستجدة مع جائحة كورونا، يتمتع بالقوة والجاهزية للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة وتحقيق مستهدفات القطاع الاستراتيجية بحسب رؤية 2030.

وأضاف المديفر، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد تركزت في دعم المستثمرين من حاملي الرخص التعدينية، ومن بين هذه المبادرات تأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019 لمدة شهرين، حيث بلغت التكلفة الإجمالية نتيجة هذا التأجيل حوالي نصف مليار ريال.

وتابع: "نطمح أن تصل مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 240 مليار ريال، ورفع إيرادات الدولة من هذا القطاع بأكثر من 8.9 مليار ريال، وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030".

وأشار المديفر، إلى أن المملكة تعد من أقل الدول إنفاقاً على استكشاف المعادن في العالم بأقل من 25% من معدل الإنفاق العالمي على الاستكشاف لكل كلم2، وهو ما يعادل عشر متوسط الدول الناشطة في صناعة منتجات التعدين، ومن هنا برزت الحاجة إلى رفع حجم الإنفاق في المملكة إلى المتوسط العالمي أو أعلى منه.

وأوضح، أنه من ضمن خطوات تنفيذ استراتيجية التعدين الشاملة قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإجراء دراسة تفصيلية شاملة لكل معدن؛ بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الميزة التنافسية بناءً على 3 عناصر مهمة هي الثروات المعدنية المتاحة، والطلب المحلي، وتنافسية تكلفة الإنتاج.

وبين نائب الوزير، أنه بناءً على هذه الدراسة تم تحديد عدد من المعادن الاستراتيجية لتحقيق التطلعات والأهداف الرئيسة لكي تصبح المملكة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم، ومن بين هذه الأهداف التوسع في إنتاج الفوسفات لتكون المملكة ضمن أكبر 3 دول منتجة له على مستوى العالم، وزيادة إنتاج الذهب 10 أضعاف.

وأردف، إلى جانب مضاعفة إنتاج الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بجميع أشكاله الصناعية، والسعي لأن تصبح المملكة من الدول العشر الأولى عالمياً من حيث إنتاج الألمنيوم، ومن حيث القدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية.

وأكد المديفر، أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف تم تخصيص حوالي 15 مليار ريال كميزانية أولية لدعم عملية التحول في قطاع التعدين، من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول 3 مرتكزات رئيسة، هي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.

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