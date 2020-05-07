"نيكي" الياباني يرتفع في الختام بعد جلسة متقلبة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، في جلسة متقلبة وسط خسائر قوية في أسهم شركات الطيران.

ويأتي الأداء المتقلب لبورصة طوكيو في أولى جلسات الأسبوع الجاري بعد عودتها من عطلة طويلة دامت لنحو 3 أيام احتفالاً بعدة مناسبات وطنية.

ويشعر المستثمرون بالقلق من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال، إضافة إلى تصاعد التوترات الصينية الأمريكية بشأن الفيروس المميت.

وكان تقرير وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي كشف عن إلغاء نحو 20.236 مليون وظيفة في الشهر الماضي وهي وتيرة تاريخية، بحسب مؤسسة "إيه.دي.بي".

وعلى صعيد آخر تراجع قطاع النقل الجوي بنسبة 6.1 بالمائة ليصبح الأسوأ أداءً في البورصة اليابانية، كما انخفضت أسهم شركات الخطوط الجوية اليابانية بنسبة 6.3 بالمائة.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.3 بالمائة ليصعد إلى مستوى 19674.7 نقطة، بعد تقلبات صعوداً وهبوطاً وسط الجلسة.

في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة إلى 1426.7 نقطة.

وبحلول الساعة 7:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 106.35 ين.