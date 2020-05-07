بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويتوقع انكماش الاقتصاد 14% هذا العام

مباشر: أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة كما هو دون تغيير، لكنه أبدى استعداده لاتخاذ المزيد من الخطوات حال استمرار الأزمة الاقتصادية التي خلفها وباء "كوفيد-19".

وأوضح المركزي البريطاني في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستواه الحالي والبالغ 0.1 بالمائة.

وجاء قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير بالإجماع، حيث صوت أعضاء السياسة النقدية لصالح هذه الخطوة.

وقرر المركزي البريطاني الاستمرار في برنامج التيسير الكمي المخطط بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني، ليصل إجمالي برنامج مشتريات السندات إلى ما مجموعه 645 مليار إسترليني.

لكن هذا القرار جاء بأغلبية من جانب صانعي السياسيات، حيث أقر الخطوة 7 أعضاء في حين عارضها اثنين في اللجنة، والذين فضلوا أن يبلغ التحفيز الإضافي 100 مليار إسترليني.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، يتوقع البنك المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 14 بالمائة خلال عام 2020 ككل، مدفوعاً بتراجع 25 بالمائة في الربع الثاني.

وبالنظر إلى عمليات تخفيف التباعد الاجتماعي، يتوقع بنك إنجلترا أن يكون انكماش الاقتصاد مسألة مؤقتة ويتبعها تعافياً سريعاً.

وأشار البنك خلال ما أسماه بـ"السيناريو التوضيحي" إلى أن اقتصاد بريطانيا سوف ينمو بنحو 15 بالمائة في العام القادم قبل أن يسجل نمواً بنسبة 3 بالمائة في عام 2022.

وشدد البنك أن هذه التوقعات قائمة على تدابير الاحتواء لوباء كورونا محلياً وعلى الصعيد العالمي.

كما يتوقع بنك إنجلترا أن يصل معدل البطالة في البلاد إلى 8 بالمائة في العام الحالي قبل أن تتراجع إلى 7 و4 بالمائة على الترتيب في العامين القادمين.

ومنذ بداية تفشي الوباء، قام المركزي البريطاني بخفض معدل الفائدة مرتين من 0.75 بالمائة إلى 0.1 بالمائة، كما دشن برنامج إضافي لشراء السندات بقيمة 200 مليار إسترليني.

وفي بيان السياسة النقدية، أكد البنك أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وأنه على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة لدعم الاقتصاد وضمان العودة المستمرة لمعدل التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.2373 دولار.