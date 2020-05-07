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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع التركيز على تطورات "كورونا"

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع التركيز على تطورات "كورونا" الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع التركيز على تطورات "كورونا"

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع متابعة المستثمرون نتائج تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد مع استمرار تفشي فيروس "كورونا".

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية بعد أن أبلغت ألمانيا، وهي الدولة التي بدأت في رفع قيود الإغلاق منذ عدة أسابيع، عن 1284 حالة جديدة اليوم، وهو رقم أعلى من 947 إصابة المعلنة في اليوم السابق.

وأعلنت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" بالأمس عن خطوات لتخفيف الإغلاق، ولكنها أطلقت كذلك آلية "مكابح الطوارئ" حيث يمكن فرض قيود مرة أخرى حال عودة الحالات، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي المملكة المتحدة، أشار رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بالأمس، إلى أن إجراءات الإغلاق قد يتم رفعها بداية من يوم الإثنين القادم.

ومن جهة أخرى، أبقى بنك إنجلترا معدلات الفائدة ثابتة دون تغيير عند 0.1 بالمائة مع إبداء استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استمرت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء في التدهور.

ويتوقع المركزي البريطاني انكماش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 14 بالمائة هذا العام.

ومن المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي والميزان التجاري في فرنسا ومبيعات التجزئة الإيطالية وأسعار المنازل في المملكة المتحدة، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 336.2 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 5874.5 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" زيادة بنحو 0.7 بالمائة إلى 10680.4 نقطة، كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 4457.8 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو هامشياً أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.09 بالمائة إلى 1.0805 دولار.

 

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مباشر (اقتصاد)

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