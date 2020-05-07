3 يونيو.. مساهمو "لازوردي" يناقشون عدم توزيع أرباح للعام 2019

الرياض – مباشر: قرر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات،عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 3 يونيو/ حزيران المقبل؛ لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتحولت "لازوردي" للخسارة خلال العام 2019 بصافي 17.5 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 17.7 مليون ريال في عام 2018.

وأضافت الشركة، في بيانها، أنه سيتم التصويت على صرف 1.49 مليون ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي.

ولفتت، إلى أن سيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك، التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2020، والربع الأول من العام المالي 2021، وتحديد أتعابه.

وأشارت "لازوردي"، إلى أن جدول الأعمال يتضمن التصويت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.35%، لمستوى 11.54 ريالا.

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