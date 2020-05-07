القياديات تهبط بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الخميس؛ بفعل هبوط القطاعات القيادية.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق - تاسي تراجعاً بنسبة 0.22% إلى مستوى 6642.50 نقطة فاقداً 12.61 نقطة.

وجرى التداول على48.76 مليون سهم بقيمة 915.03 مليون ريال، موزعة على 50.83 ألف صفقة.

وتراجع قطاع الطاقة بنحو 0.88%، كما انخفض أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ونزل قطاع البنوك بنسبة0.18%.

وتصدر الارتفاعات سهم أسواق المزرعة بنسبة 3.63%، تلاه سهم الخزف السعودي بنحو 3.51%، ثم سهم حلواني إخوان بنسبة 3.37%.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم الحكير بنحو 2.73%، وتلاه سهم إكسترا بنسبة 2.27%، ثم سهم ينساب بنسبة 2.22%.

وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم والقيمة بنحو 11.47 مليون سهم، بقيمة 82.732 مليون ريال.

أما على مستوى السوق الموازية نمو فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.26%، إلى مستوى 6863.36 نقطة ليفقد نحو 17.56 نقطة.

وكان سهم الصمعاني الأكثر تراجعاً بنسبة 1.57%، وتلاه سهم العمران بنسبة 0.85%، وانفرد بالارتفاع سهم التطويرية الغذائية بنسبة 0.89%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية - تداول، جلسة أمس الأربعاء، باللون الأحمر، ليعود للخسائر بعد جلستين من الارتفاع، وسط هبوط قطاعاته الكبرى بشكل جماعي، بنسبة 0.83%، بخسائر بلغت 55.4 نقطة، هبط بها إلى مستوى 6,655.11 نقطة.

ترشيحات:

الطاقة السعودية توضح آلية الاستفادة من مبادرة تأجيل نصف قيمة فواتير الكهرباء

وكالة: أرامكو على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولار

الموارد البشرية بالسعودية: إيقاف تعليق 21 ألف عقد لاستقدام العمالة المنزلية

تقرير: توقعات بتخفيض بعض الحوافز وإلغاء الدعم غير الضروري بالسعودية

القروض الاستهلاكية بالسعودية ترتفع 5.1% بالربع الأول من 2020

رئيس أبحاث الراجحي يُعلق على توقعات تخفيض الرواتب وتسريح الموظفين

وزير الصحة السعودي: معدل الوفيات منخفض جداً بفيروس كورونا

الموارد البشرية السعودية: المادة 41 تسمح بتقليص الرواتب 40%

"ساما" السعودية تؤكد التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي