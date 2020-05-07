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أرباح "سيسكو" ترتفع 57% بالربع الأول 2020

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أرباح "سيسكو" ترتفع 57% بالربع الأول 2020 أرباح "سيسكو" ترتفع 57% بالربع الأول 2020

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية للشركة للخدمات الصناعية "سيسكو"، بالربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح 57.4% مقارنة بالربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، رفعت الشركة صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 26.6 مليون ريال، مقابل 16.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى المكاسب المحققة من تطبيق المعيار الدولي رقم (9) للتقارير المالية، وزيادة في الإيرادات الأخرى.

وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الربح، جاء على الرغم من زيادة تكلفة الإيرادات، وزيادة التكاليف المباشرة للموظفين، إلى جانب زيادة في مصاريف التمويل.

وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح الشركة نحو 347.8%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 5.94 مليون ريال.

وصعدت الشركة بصافي الأرباح خلال عام 2019، نحو 9%، إلى 51 مليون ريال، مقابل 46.7 مليون ريال، بالعام 2018.

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