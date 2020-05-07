الصناعات الكهربائية تغلق مصنعين مؤقتاً بالدمام بسبب إجراءات كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، عن إغلاق مؤقت لمصنعين من مصانعها؛ بسبب إغلاق المدينة الصناعية الثانية في الدمام من قبل الجهات المختصة؛ في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت "صناعات كهربائية"، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إنها أغلقت مصنع شركة محولات الطاقة السعودية، ومصنع حوامل الكابلات.

وأضافت الشركة، أن أعمالها سوف تتأثر من جراء الإغلاق المؤقت لمصانعها.

ولفتت إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي في ظل عدم وضوح الإطار الزمني للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على تراجع نسبته 0.77%، لمستوى 12.88 ريال.

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