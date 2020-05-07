مساهمو "الجوف" يقرون توزيع 50 هللة للسهم عن النصف الثاني

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية "الجوف الزراعية"، في اجتماعها، أمس الأربعاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019 بواقع 50 هللة للسهم الواحـد.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، المقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وأضافت "الجوف"، أن الجمعية فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020.

ووافقت عمومية "الجوف"، بحسب البيان، على إيقاف نسبة التجنيب البالغة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة؛ لبلوغ الاحتياطي النظامي 30% وأكثر من رأس المال.

وأقرت الجمعية كذلك، صرف 1.8 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتمت الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020 والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.70%، لمستوى 23.08 ريالا.

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