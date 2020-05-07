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"بحر العرب" تتكبد خسائر 1.7 مليون ريال بالربع الأول 2020

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"بحر العرب" تتكبد خسائر 1.7 مليون ريال بالربع الأول 2020 "بحر العرب" تتكبد خسائر 1.7 مليون ريال بالربع الأول 2020

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، بالربع الأول من 2020، تحول الشركة للخسائر، مقارنة بـصافي أرباح للربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ نحو 1.7 مليون ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 127.84 ألف ريال صافي أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى انخفاض الإيرادات، نتيجة إغلاق الكثير من المنشآت والأنشطة التجارية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة إلى للخسائر كذلك، مقابل صافي ربح بلغ 20.53 مليون ريال، للربع السابق.

وتحولت الشركة للربحية خلال عام 2019، بصافي ربح بلغ 24.15 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 20.34 مليون ريال للعام 2018.

وأعلنت السوق المالية "تداول"، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، بالسوق الرئيسية اعتباراً من جلسة الأربعاء 15 أبريل/ نيسان 2020.

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