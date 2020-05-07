خسائر "تكوين" ترتفع 50% بالربع الأول من 2020

الرياض – مباشر: شهدت النتائج الفصلية لشركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 49.77% خلال الربع الأول من 2020 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول"، اليوم الخميس، صعد صافي الخسائر إلى 18.79 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 12.55 مليون ريال في الربع الأول من 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر إلى تراجع إيرادات المبيعات، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض الإيرادات الأخرى، بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، والمصاريف المالية.

وعلى أساس ربعي، قلصت "تكوين" خسائرها الصافية 55.6% مقارنة مع خسائر الربع السابق والبالغة 42.37 مليون ريال.

وانخفضت إيرادات الشركة بالربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي 9.7%؛ إلى 274.01 مليون ريال، مقابل 303.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

ونوهت "تكوين"، بأن قيمة الخسائر المتراكمة كما في نهاية الربع الأول من 2020 بلغت 332.4 مليون ريال ما يعادل نسبة 34.9% من رأس مال الشركة البالغ 950 مليون ريال.

وكانت قيمة الخسائر المتراكمة كما في نهاية 2019 بلغت 313.7 مليون ريال ما يعادل نسبة 33.02% من رأس مال الشركة؛ نتيجة انخفاض إيرادات المبيعات، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس مالها.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على تراجع نسبته 0.79%، لمستوى 6.30 ريالا.

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