الطباعة والنشر تهبط بأرباح "الأبحاث والتسويق" 19% في الربع الأول

الرياض – مباشر: سجلت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق "الأبحاث والتسويق" انخفاضاً بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020 بنحو 19% على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول"، اليوم الخميس، بلغ صافي الربح 64.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 79.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الأرباح إلى تراجع الربح الإجمالي؛ نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 6.8% نتيجة التراجع في مبيعات قطاع الطباعة وقطاع النشر وبعض القطاعات الأخرى.

ولفتت، إلى جانب ارتفاع التكاليف المباشرة بصفة رئيسية؛ نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح "الأبحاث والتسويق" 482.88% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 11.1 مليون ريال.

وانخفضت إيرادات الشركة بالربع الأول لـ2020 بنسبة 6.8%؛ لمستوى 495.2 مليون ريال، مقابل 531.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن الأرباح المبقاة بلغت 254.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2020، وهي تمثل نسبة 31.8% من رأس المال.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على تراجع نسبته 2.87%، لمستوى 57.60 ريال.

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