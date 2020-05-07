أخبار عاجلة

بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئاسة الحرمين تدشن بوابات التعقيم الذاتي بالمسجد الحرام (صور)

Print

الرياض ـ مباشر: دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، "بوابات التعقيم الذاتي المتطورة"، على أبواب المسجد الحرام.

وأوضحت رئاسة الحرمين، في بيان لها اليوم الخميس، أن بوابات التعقيم الذاتي تعمل على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، وهي مزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة على بعد 6 أمتار.

كما أنها مزودة بشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة حيث يمكنها قراءة درجة حرارة عدة أشخاص في نفس الوقت وسرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة.

وتتضمن البوابة وحدة تخزين المادة المطهرة، وكاميرات المراقبة الحرارية، وشاشات المراقبة الذكية.

وأشارت إلى أنه يمر عبر البوابات كل من يدخل إلى المسجد الحرام لمباشرة أعمالهم اليومية، كما يتم تعقيم البوابات بشكل دوري عقب استعمالها.

كما لفتت إلى أن هذه البوابات تأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي فعلتها الرئاسة في الحرمين الشريفين.

ترشيحات:

وكالة: أرامكو على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولار

الموارد البشرية بالسعودية: إيقاف تعليق 21 ألف عقد لاستقدام العمالة المنزلية

تسجل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الداخلية السعودية تستكمل مبادرة مساعدة الموقوفين بقضايا مالية

شركة أبحاث تتوقع انخفاض سوق الأسهم السعودية لمستويات مشجعة للاستثمار

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية