رئاسة الحرمين تدشن بوابات التعقيم الذاتي بالمسجد الحرام (صور)

الرياض ـ مباشر: دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، "بوابات التعقيم الذاتي المتطورة"، على أبواب المسجد الحرام.

وأوضحت رئاسة الحرمين، في بيان لها اليوم الخميس، أن بوابات التعقيم الذاتي تعمل على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، وهي مزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة على بعد 6 أمتار.

كما أنها مزودة بشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة حيث يمكنها قراءة درجة حرارة عدة أشخاص في نفس الوقت وسرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة.

وتتضمن البوابة وحدة تخزين المادة المطهرة، وكاميرات المراقبة الحرارية، وشاشات المراقبة الذكية.

وأشارت إلى أنه يمر عبر البوابات كل من يدخل إلى المسجد الحرام لمباشرة أعمالهم اليومية، كما يتم تعقيم البوابات بشكل دوري عقب استعمالها.

كما لفتت إلى أن هذه البوابات تأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي فعلتها الرئاسة في الحرمين الشريفين.

ترشيحات:

وكالة: أرامكو على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولار

الموارد البشرية بالسعودية: إيقاف تعليق 21 ألف عقد لاستقدام العمالة المنزلية

السعودية تسجل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الداخلية السعودية تستكمل مبادرة مساعدة الموقوفين بقضايا مالية

شركة أبحاث تتوقع انخفاض سوق الأسهم السعودية لمستويات مشجعة للاستثمار