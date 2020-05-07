"أكرونيس" Cyber Protect Cloud... اللقاح الأفضل ضد التهديدات السيبرانية

أعلنت شركة "أكرونيس" اليوم عن الإطلاق العالمي لـ Acronis Cyber Protect Cloud ، وهو الحل الأول والفريد من نوعه للحماية السيبرانية الذي يدمج النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات في حالات الكوارث والجيل القادم من أدوات مكافحة البرامج الضارة ومكافحة الفيروسات والأمن السيبراني وأدوات الإدارة في وحدة تحكم واحدة. إنه يوفر وحدة متكاملة مدعومة بالذكاء الإصطناعي لحماية البيانات والأمن السيبراني، ويمكّن المستخدمين من معالجة التهديدات السيبرانية الحديثة. ويعد هذا نتيجة جهد من مراكز أكرونيس للبحث والتطوير في (شافهاوزن ، صوفيا وسنغافورة) و500 مطور ومحلل.

النسخ الاحتياطي منتهي الصلاحية ولا يمكننا العيش بدون أجهزة الكمبيوتر بعد الآن.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكرونيس سيرجوي سيرجيو بيلوسوف: "قد أصبح النسخ الاحتياطي التقليدي لا معنى له لأنه ليس آمنًا بما فيه الكفاية، و أن مكافحات الفيروسات التقليدية لا تحمي البيانات من التهديدات الإلكترونية الحديثة. إن الحلول القديمة لم تعد قادرة على مواجهة المخاطر التي تواجهها الشركات". على مدى العقود الماضية، تطورت التكنولوجيا وتقدمت بوتيرة لا تصدق. ما كان مستحيلاً قبل عشر سنوات أصبح الآن أمراً شائعاً. تسمح Cyber Protect Cloud للمؤسسات بمشاركة البيانات الحساسة للغاية، وحماية تطبيقات المكالمات الجماعية التي تعد مورداً مهماً لمعظم المنظمات في جميع أنحاء العالم هذه الأيام. تعتبر التكنولوجيا، التي تُمكّن تقليديًا من المنافسة والنمو في الصناعة، أساسية الآن في مكافحة الوباء. من الضروري أيضًا للمؤسسات، وخاصة الأنظمة الصحية، تأمين تطبيقاتها التكنولوجية لتقليل المخاطر التي تشكلها التهديدات السيبرانية مثل برامج الفدية وما يرتبط بها من خسائر بشرية وبيانات ومالية.

بعد النمو الهائل في التهديدات السيبرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أوقف مركز أبحاث الحماية السيبرانية (CPOC) التابع لشركة أكرونيس في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مقرها الرئيسي السويسري 112٪ من التهديدات السيبرانية لمستخدميها في أبريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020. وقد ازدادت التهديدات الإلكترونية بنسبة 147٪ من الربع الأول من عام 19 إلى الربع الأول من عام 2020. في المملكة العربية السعودية، قد أوقفت أكرونيس 263.3٪ من الهجمات السيبرانية لمستخدميها من الربع الرابع / 19 إلى الربع الأول / 20.

كيف يساعد Acronis Cyber Protect Cloud في مكافحة التهديدات السيبرانية؟

إنه دليل على قوة التكامل. يتميز بنموذج ترخيص موحد، وكيل واحد، وحدة تحكم إدارية واحدة، واجهة مستخدم واحدة، ومستوى عالٍ من التكامل بين الخدمات - مشاركة البيانات وإجراءات التشغيل الآلي لتحسين أمان الأجهزة بشكل كبير.

بالنسبة إلى MSPs: تقوم الأداة بإزالة التعقيد وتمكنهم بكفاءة عالية من جعل الأمان نقطة محورية لمحافظهم الاستثمارية وتلبية توقعات عملائهم. إنه يوفر توحيد البائعين والوقت للتركيز على العمليات التجارية الأخرى.

للمؤسسات والأفراد: يسمح لهم بمراقبة الأجهزة وإيقاف التهديدات تلقائيًا.

الميزات:

حماية اجتماعات الفيديو مثل Zoom و WebEx .

يقوم النظام بإجراء فحص تلقائي ويخطر المستخدم بتأمين المكالمة.

تصفية عناوين URL / الحماية من التصيد الاحتيالي.

يقوم النظام بالإعلام عن الخطر ويوقف الموقع الضار من الوصول إلى الجهاز.

اتصال سطح المكتب البعيد.

يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات الوصول إلى الأجهزة عن بُعد عبر وحدة تحكم الإدارة المستندة إلى الويب.

إدارة التصحيح.

يمكن تطبيق تصحيحات البرامج عن بُعد من وحدة تحكم الإدارة المستندة إلى الويب.

قام AV-Test.org ، وهو معهد أمني ألماني محترم معروف بوضع حلول أمان البرامج الضارة من خلال اختبارات صارمة ، بتشغيل إصدار ما قبل النشر من Acronis Cyber Protect Cloud في مارس 2020 على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 10 Professional English 64 بت. اختبر AV-Test كلاً من الحالة ومعدلات الكشف الديناميكي لـ Acronis Cyber Protect Cloud ، ومسح مجموعة من 6932 ملفًا ضارًا قابل للتنفيذ من Windows (PE) ، وسجلت "أكرونيس" بشكل مثالي بمعدل كشف تم التحقق منه بنسبة 100٪ ، بينما في الاختبار الإيجابي الخاطئ ، قدمت "أكرونيس" مرة أخرى نتيجة مثالية، ولم يتسبب في أي نتائج إيجابية خاطئة.