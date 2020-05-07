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"عسير" تهبط بأرباحها 96% في الربع الأول 2020

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"عسير" تهبط بأرباحها 96% في الربع الأول 2020 "عسير" تهبط بأرباحها 96% في الربع الأول 2020

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، بالربع الأول من 2020، تراجع صافي الأرباح نحو 96% مقارنة بـالربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، قلصت الشركة صافي الربح إلى نحو 200 ألف ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 5 ملايين ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض إجمالي الدخل من المبيعات، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة إلى الربحية، مقابل صافي خسائر بنحو 22 مليون ريال، بالربع السابق.

وقلصت الشركة خسائرها خلال عام 2019، إلى نحو 30 مليون ريال، مقابل 104 ملايين ريال صافي خسائر بالعام 2018.

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