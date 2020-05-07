السفارة السعودية بأمريكا تؤكد عدم صحة الاتصال بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن عن عدم صحة الاتصال الذي يزعم أنه جرى بين ولي العهد السعودي الأمير ”محمد بن سلمان“ والرئيس الأمريكي ”دونالد ترامب“.

ونشر المتحدث الرسمي باسم سفارة الرياض في أمريكا ”فهد ناظر“، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها أن “التقارير الإعلامية المنشورة هذا الأسبوع حول الاتصال بين الزعيمين، بأنها تحمل مزاعم غير صحيحة، ولا تعكس حالة الاحترام المتبادلة التي تقوم عليها العلاقات السعودية الأميركية من جهة، وتجمع بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب من جهة أخرى”.

كما أكّد ”ناظر“، أن العلاقات السعودية الأمريكية الاستراتيجية لم تتأثر بأي إشاعات.