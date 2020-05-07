القلعة البيضاء تعيش حالة من الاستقرار المالي وتصرف مستحقات كاسونجو من العضويات

صرح مسئولو الزمالك خلال الأيام المقبلة على صرف جزء من مستحقات الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق، وبالتحديد عقب انتعاش خزينة النادي من أموال العضويات المنتظرة خلال أيام.

وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، منذ أيام أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بقرابة الـ 120 مليون جنيه مطلع يونيو المقبل، مضيفًا أن قيمة تجديد الاشتراكات السنوية تتجاوز الـ 120 مليون جنيه وسيجرى تحصيلها الشهر المقبل، ووضح أن القلعة البيضاء تعيش حالة من الاستقرار المالى والإدارى وليس هناك أى أزمات، وجرى صرف مستحقات اللاعبين والمدربين دون أى مشاكل.

وخلال توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حرصت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي صرف رواتب العاملين بمنظومة كرة القدم بالنادي خلاص الفترة الأخيرة.

وبعد صرف إدارة الزمالك راتب شهر للعمال وأفراد الأمن بنادى الزمالك جاء صرف الرواتب للعاملين بالفريق الأول، حتى لا يتأثر العاملون بالقلعة البيضاء بفترة توقف النشاط الرياضى حاليًا، وأغلق نادي الزمالك مقره تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأكد مصدر بداخل نادي الزمالك أنه سيجرى صرف مستحقات الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة، ليكون بذلك كل اللاعبين الأجانب في الفريق حصلوا على مستحقاتهم كاملة لموعد قسط إبريل الجاري.

وأضاف المصدر أن الزمالك صرف راتب 3 اشهر للمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي، ويتبقى من الأجانب كاسونجو وسيجرى صرف راتب الشهور الثلاثة له خلال الفترة المقبلة.