ترامب: لا استطيع النوم ليلًا بسبب كورونا

صرّح الرئيس الأمريكي ”دونالد ترامب“، اليوم الأربعاء لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أن ازدياد عدد مصابين ڤيروس كورونا المستجد يؤثر عليه سلبًا، لدرجة أنه لا يستطيع النوم ليلًا.

وقال ”ترامب“ في تصريحه: “بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا شخصًا، لا يوجد شيء معبر، لا أنام في الليل أفكر في الأمر، لا يوجد أحد أخذ الأمر على محمل الجد أكثر مني”.

​وأشار أن: “بالنسبة للعائلات التي فقدت شخصًا بسبب تفشي الوباء، أريد أن أقول: أنا أحبكم، أريد أن أقول إننا نفعل كل ما بوسعنا، أريد أيضًا أن أقول إننا نحاول حماية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا”، واصفًا الڤيروس أنه “شرس وشرير”.

وأضاف ”ترامب“ أنه يجرى تزويد عوائل المتضررين بمبالغ ضخمة من المال، ويريد أن تصل هذه الأموال إلى الأمريكيين المحتاجين وأن يتحسنوا، مؤكدًا أنه: “بكل الأحوال علينا أن نفتح بلادنا وعلينا أن نفتحها قريبًا”.