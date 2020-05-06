بعد 24 يومًا.. رفع العزل عن قرية صفط تراب بالغربية

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، رفع العزل عن قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، بعد أن تبين سلبية التحاليل لجميع المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومؤكدًا على أن أهالي القرية كانوا على قدر كبير من المسئولية في عدم تفشي وانتشار الفيروس.

وكانت مديرية الصحة بالغربية، مدت فترة العزل لقرية صفط تراب إلى 10 أيام آخرين، بعد 14 يومًا حينها، وكان ذلك عقب ارتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من 50 حالة حتى الآن، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحجر الصحى لتلقي الرعاية اللازمة.

وجرى إغلاق مداخل القرية ومخارجها، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه الحالة مع أنتشار قوات الأمن داخل القرية، وبناءً عليه جرى توفير أطباء من جميع التخصصات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية للعمل بمركز طب الأسرة بقرية صفط تراب مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية الكافية.

وذكر أن جرى دخول سيارتي إسعاف لنقل المشتبه في إصابتهم لإجراء التحاليل ودخول جهاز تحليل لصورة كاملة للدم لمستشفى القرية، وتطهير شوارع القرية بواسطة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.