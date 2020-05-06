إيرادات "ليفت" ترتفع 23% بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "ليفت" بنحو 23 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز التوقعات رغم تأثير فيروس كورونا.

وكشفت الشركة العاملة في قطاع النقل التشاركي عبر تقرير نتائج أعمالها اليوم الأربعاء، أن سجلت خسائر بقيمة 398.07 مليون دولار (1.31 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل خسائر 1.1 مليار دولار (48.53 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "ليفت" من الخسائر سيبلغ 62 سنتاً للسهم.

بينما ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية بنحو 23 بالمائة إلى 955.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 776.02 مليون دولار خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "ليفت" سوف تسجل 882 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وارتفع عدد الركاب النشطين إلى 21.2 مليون عميل خلال الربع الأول بزيادة 3 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال "لوجان جرين" المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية: "في حين يشكل كورونا تحديًا هائلاً لأعمالنا، فإننا مستعدون لمواجهة هذه الأزمة بخطة حادة لخفض التكاليف".

وعند نهاية التعاملات، انخفض سهم "ليفت" بنحو 2.1 بالمائة إلى 26.12 دولار، لكنه صعد بأكثر من 14 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.