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مسؤول: السعودية حققت نقلة نوعية عبر الأنظمة المالية من خلال أتمتة الخدمات

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مسؤول: السعودية حققت نقلة نوعية عبر الأنظمة المالية من خلال أتمتة الخدمات مسؤول: السعودية حققت نقلة نوعية عبر الأنظمة المالية من خلال أتمتة الخدمات

الرياض - مباشر: أكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية ، عبدالعزيز الفريح، أن المملكة حققت قفزات هائلة بالقطاع العام في التحول الرقمي بمختلف مجالاته.

وقال عبدالعزيز الفريح، اليوم الأربعاء، إن المملكة حققت نقلة نوعية عبر الأنظمة المالية الوطنية من خلال أتمتة خدمات العقود والمدفوعات والمنافسات والإيرادات والميزانية وحقوق العاملين وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاعات المستفيدة،عبر منصة اعتماد الرقمية.

جاءت تصريحات الفريح عبر الحساب الرسمي لموقع وزارة المالية بـ"تويتر"، خلال جلسة "افتراضية" بعنوان "العمل عن بُعد"، بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، والمختصين في القطاعين المالي والتقني.

وصرح الخبير الدولي بيل فينيرتي خلال الجلسة، أن هناك حاجة إلى ضرورة إدارة العمل بطريقة أكثر مرونة، وذلك من خلال نماذج خدمة جديدة تقوم على إحداث توازن مثالي بين إدارة العمل عن بُعد ومن خلال المكاتب.

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