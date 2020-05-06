ترامب: كورونا أسوأ من هجمات بيرل هاربر و11 سبتمبر

مباشر: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا بأنه أسوأ من هجمات "بيرل هاربر" أو 11 سبتمبر/أيلول لعام 2001.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: "كورونا بالفعل أسوأ هجوم تعرضنا له على الإطلاق، وأسوأ من بيرل هاربر"، في إشارة الهجوم الذي شنته اليابان عام 1941.

وأضاف ترامب أن كورونا أيضاً أسوأ من الذي حدث لمركز التجارة العالمي في إشارة الى هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وواصل الرئيس الأمريكي اتهامه للصين بأنه المتسبب في انتشار فيروس كورونا، قائلاً: "كان يجب ألا يحدث ذلك على الإطلاق، كان يمكن إيقافه في الصين".

ورغم هذه التصريحات، يدعو الرئيس الأمريكي إلى ضرورة إعادة فتح الاقتصاد الذي استمر مغلقاً لأسابيع بسبب فيروس كورونا.

وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 1.2 مليون حالة مع تجاوز عدد الوفيات 259 ألف شخص.