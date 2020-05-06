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تشغيل بوابات لتعقيم السيارات بمدخل مدينة بلاط بالوادي الجديد

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تشغيل بوابات لتعقيم السيارات بمدخل مدينة بلاط بالوادي الجديد تشغيل بوابات لتعقيم السيارات بمدخل مدينة بلاط بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن تشغيل بوابة تعقيم السيارات بمركز بلاط ذلك لتعقيم الوافدين من خارج المركز.

وتابع الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز بلاط، أعمال التشغيل وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، كما جرى الانتهاء من تعقيم وتطهير منازل وشوارع المصابين والمخالطين بقريتي بدخلو والراشدة بمركز الداخلة وذلك بعد ظهور حالات إيجابية بها.

وكانت محافظة الوادي الجديد، عقمت أمس الأربعاء، 12 منشأة عامة في 3 مراكز إدارية ضمن خطة تطهير المنشأت العامة والحكومية للوقاية من فيروس كورنا المستجد “كوفيد ـ 19” ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لمواجهة الفيروس المستجد.

المشرق نيوز

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